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Курсы валют на 15 февраля. Белорусский рубль ослаб к основным валютам

Сейчас о курсах валют. На прошедших торгах белорусский рубль укрепился к трем основным валютам. Итак, за американский доллар просят минимально 2 рубля 59 копеек. Евро опустился до 3 рублей 14 копеек. И 3,50 стоят 100 российских рублей.

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