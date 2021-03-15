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Курсы валют на 15 марта 2021. Белорусский рубль укрепился к евро и российскому рублю

Белорусский рубль укрепился к евро и российскому рублю и немного просел к доллару. Установлены следующие курсы: доллар - 2 рубля 59 копеек. Евро - 3 рубля 10 копеек и 3,53 стоят 100 российских рублей.

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