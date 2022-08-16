ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Курсы валют на 16 августа - российский рубль и евро подешевели

По итогам последних торгов на бирже доллар подорожал, евро, китайский юань и российский рубль подешевели.

Итак, американский доллар стоит 2 рубля 59 копеек, евро 2 рубля 64 копейки, за десять юаней - 3 рубля 82 копейки, а за сто российских - 4 рубля 22 копейки.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все