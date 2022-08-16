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Курсы валют на 16 августа - российский рубль и евро подешевели
По итогам последних торгов на бирже доллар подорожал, евро, китайский юань и российский рубль подешевели.
Итак, американский доллар стоит 2 рубля 59 копеек, евро 2 рубля 64 копейки, за десять юаней - 3 рубля 82 копейки, а за сто российских - 4 рубля 22 копейки.
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