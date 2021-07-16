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Курсы валют на 16 июля

Белорусский рубль на торгах накануне укрепился ко всем основным валютам. Актуальные курсы на сегодня: доллар - 2 рубля 54 копейки, евро - 3 рубля 1 копейка. 3,43 стоят 100 российских рублей.


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