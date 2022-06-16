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Курсы валют на 16 июня - доллар и евро потеряли в цене
На прошедших накануне торгах доллар и евро потеряли в цене, юань и российский рубль подорожали. И на это утро: доллар - 2 рубля 55 копеек, евро - 2 рубля 66 копеек, за 10 юаней - 3 рубля 80 копеек и 4 рубля 50 копеек стоят 100 российских.
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