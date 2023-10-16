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Курсы валют на 16 октября: российский рубль подешевел, доллар и юань подорожали

Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел - таковы итоги торгов на валютно-фондовой бирже.

Итак, американская валюта стоит 3 рубля 30 копеек. Курс евро по Нацбанку - 3 рубля 47 копеек. За 10 юаней на торгах давали 4 рубля 52 копейки. А за 100 российских - 3,39 белорусских.

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