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Курсы валют на 17 августа: доллар и российский рубль подорожали, юань подешевел
На прошедших накануне торгах доллар и российский рубль прибавили в цене, юань подешевел. На утро четверга доллар стоит 3 рубля 19 копеек, за 10 юаней дают 4 рубля 37 копеек, 3 рубля 29 копеек стоят 100 российских рублей, евро по Нацбанку - 3,49 рубля.
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