ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Курсы валют на 17 августа: доллар и российский рубль подорожали, юань подешевел

На прошедших накануне торгах доллар и российский рубль прибавили в цене, юань подешевел. На утро четверга доллар стоит 3 рубля 19 копеек, за 10 юаней дают 4 рубля 37 копеек, 3 рубля 29 копеек стоят 100 российских рублей, евро по Нацбанку - 3,49 рубля.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все