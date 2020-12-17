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Курсы валют на 17 декабря 2020 года

На прошедших торгах рубль укрепился к доллару и российскому рублю и ослаб к евро. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 52 копейки. Евро 3 рубля 7 копеек. И 3 рубля 44 копейки стоят 100 российских рублей.

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