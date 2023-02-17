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Курсы валют на 17 февраля: валюты Китая и США показывают рост

На торгах в четверг российский рубль подешевел, доллар и юань подорожали. Итак, американская валюта стоит 2 рубля 80 копеек. За 10 юаней дают 4,10. 3,76 стоят 100 российских. И евро по Нацбанку - 2 рубля 99 копеек.

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