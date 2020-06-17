Курсы валют на 17 июня

О курсах валют. Рубль укрепился к доллару. В итоге курс на сегодня - 2 рубля 37 копеек. Евро немного подорожал. До 2 рублей 69 копеек. По отношению к российскому рублю нацвалюта незначительно ослабла, 3 рубля 40 копеек стоят 100 российских рублей.