Курсы валют на 17 июня - белорусский рубль ослаб к основным валютам

По итогам торгов на валютно-фондовой бирже белорусский рубль ослаб ко всем основным валютам.

Доллар стоит 3 рубля 20 копеек. Евро по Нацбанку подешевел до 3 рублей 42 копеек. За 10 юаней дают 4,38 рублей, а за 100 российских - 3,58 белорусского.