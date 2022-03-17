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Курсы валют на 17 марта: доллар и евро подешевели

Доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал. Итак, за американский доллар просят 3 рубля 31 копейку, евро стоит 3 рубля 65 копеек, и за сто российских - 3 рубля 5 копеек.

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