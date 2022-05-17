Курсы валют на 17 мая: евро и доллар подорожали

Евро и доллар подорожали, а юань и российский рубль подешевели. Итак, доллар стоит 2 рубля 51 копейку, евро - 2 рубля 61 копейку. За 10 юаней просят 3 рубля 69 копеек, а за 100 российских - 3 рубля 95 копеек.p>