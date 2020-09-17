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Курсы валют на 17 сентября 2020 года

Белорусский рубль на торгах укрепился к трем основным валютам. И на это утро: доллар - 2 рубля 58 копеек, евро - 3 рубля 6 копеек, и 3 рубля 44 копейки стоят 100 российских.

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