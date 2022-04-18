Курсы валют на 18 апреля: доллар, евро и юань подешевели, российский рубль подорожал

Об актуальных курсах валют. Доллар, евро и юань подешевели на торгах, российский рубль подорожал. Итак, доллар стоит 2 рубля 83 копейки, евро - 3 рубля 6 копеек, за 10 юаней просят 4 рубля 45 копеек, а за 100 российских - 3 рубля 52 копейки.