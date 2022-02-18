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Курсы валют на 18 февраля: рубль ослаб к доллару и евро

Рубль ослаб к доллару и евро и укрепился к российскому рублю. Доллар стоит 2 рубля 57 копеек. Евро - 2 рубля 92 копейки. И 3 рубля 39 копеек стоят 100 российских рублей.

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