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Курсы валют на 19 декабря: какие валюты прибавили в цене

Курсы валют на 19 декабря: какие валюты прибавили в цене

На торгах в пятницу, 16 декабря,российский рубль подешевел, евро, доллар и юань подорожали. Итак, американский доллар стоит 2 рубля 55 копеек, евро 2,72. За 10 юаней дают 3 рубля 66 копеек. И 3,96 стоят 100 российских.

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