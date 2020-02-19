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Курсы валют на 19 февраля

На прошедших накануне торгах рубль остался неизменным к корзине валют на 7 сотых процента. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 20 копеек. Евро 2 рубля 39 копеек. И 3 рубля 45 копеек стоят 100 российских рублей.

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