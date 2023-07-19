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Курсы валют на 19 июля: белорусский рубль ослаб к основным валютам, кроме российского рубля
Ситуация на валютном рынке. Белорусский рубль ослаб ко всем основным валютам, за исключением российского рубля. Актуальные курсы на сегодня: доллар - 3 рубля 2 копейки, евро подорожал до 3 рублей и 40 копеек. За 10 юаней дают 4,21. А за 100 российских - 3,33 белорусских.
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