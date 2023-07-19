Курсы валют на 19 июля: белорусский рубль ослаб к основным валютам, кроме российского рубля

Ситуация на валютном рынке. Белорусский рубль ослаб ко всем основным валютам, за исключением российского рубля. Актуальные курсы на сегодня: доллар - 3 рубля 2 копейки, евро подорожал до 3 рублей и 40 копеек. За 10 юаней дают 4,21. А за 100 российских - 3,33 белорусских.