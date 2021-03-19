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Курсы валют на 19 марта

На прошедших торгах рубль ослаб к доллару и евро, и окреп к российскому рублю. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 60 копеек, евро 3 рубля 11 копеек, и 3 рубля 53 копейки стоят 100 российских рублей.

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