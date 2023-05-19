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Курсы валют на 19 мая: ситуация с долларом и юанем изменилась

По итогам последних торгов на бирже российский рубль подорожал, доллар и китайский юань подешевели. Итак, американская валюта стоит 2 рубля 93 копейки. Курс евро по Нацбанку - 3 рубля 17 копеек. За десять юаней дают 4 рубля 17 копеек. А за сто российских - 3,66 белорусского рубля.

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