Курсы валют на 19 мая: ситуация с долларом и юанем изменилась

По итогам последних торгов на бирже российский рубль подорожал, доллар и китайский юань подешевели. Итак, американская валюта стоит 2 рубля 93 копейки. Курс евро по Нацбанку - 3 рубля 17 копеек. За десять юаней дают 4 рубля 17 копеек. А за сто российских - 3,66 белорусского рубля.