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Курсы валют на 19 октября

Белорусский рубль на торгах в понедельник укрепился к трем основным валютам. Доллар стоит 2 рубля 45 копеек, евро - 2 рубля 83 копейки.3 рубля 44 копейки стоят 100 российских.

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