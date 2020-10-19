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Курсы валют на 19 октября 2020 года

На прошедших торгах рубль укрепился к трем основным валютам. И на это утро: доллар - 2 рубля 57 копеек, евро - 3 рубля 1 копейка, и 3 рубля 30 копеек стоят 100 российских рублей.

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