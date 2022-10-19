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Курсы валют на 19 октября: белорусский рубль укрепился к четырем основным валютам

По итогам последних торгов на бирже белорусский рубль укрепился к четырем основным валютам.

Доллар стоит 2 рубля 51 копейку, евро - 2 рубля 46 копеек. За десять юаней просят 3 рубля 48 копеек, а за сто российских 4 рубля 6 копеек.

Фото:pixabay.com

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