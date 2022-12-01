Курсы валют на 1 декабря: российский рубль подорожал

На торгах в среду, 30 января, доллар и евро подешевели, юань и российский рубль подорожали. Итак, американская валюта стоит 2 рубля 43 копейки, евро 2,50. За 10 юаней дают 3 рубля 40 копеек. И 3 рубля 99 копеек стоят 100 российских.