Курсы валют на 1 июля

По итогам торгов доллар, евро и юань подорожали, а российский рубль подешевел. Американский доллар стоит 2 рубля 57 копеек, евро - 2 рубля 67 копеек. За 10 юаней просят 3 рубля 88 копеек, а за 100 российских - 4 рубля 89 копеек.