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Курсы валют на 1 июля

На прошедших торгах рубль ослаб к доллару и окреп к евро и российскому рублю. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 53 копейки. Евро 3 рубля 1 копейка. И 3 рубля 47 копеек стоят 100 российских рублей.

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