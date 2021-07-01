Курсы валют на 1 июля

На прошедших торгах рубль ослаб к доллару и окреп к евро и российскому рублю. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 53 копейки. Евро 3 рубля 1 копейка. И 3 рубля 47 копеек стоят 100 российских рублей.