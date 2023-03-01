Курсы валют на 1 марта: какие валюты прибавили в цене

На торгах во вторник российский рубль подорожал, доллар и юань подешевели. Итак, американская валюта стоит 2 рубля 80 копеек. За 10 юаней дают 4,04. 3,75 стоят 100 российских. И евро по Нацбанку - 2 рубля 97 копеек.