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Курсы валют на 1 октября 2020 года

На прошедших накануне торгах доллар и евро — потеряли в цене, российский рубль — подорожал. И на это утро: доллар — 2 рубля 62 копейки, евро — 3 рубля 7 копеек и 3 рубля 33 копейки стоят 100 российских.

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