Курсы валют на 1 сентября

На прошедших торгах рубль окреп к доллару и ослаб к евро и российскому рублю. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 50 копеек, евро - 2 рубля 96 копеек. И 3 рубля 42 копейки стоят 100 российских рублей.



