Курсы валют на 20 апреля

На прошедших торгах доллар, евро и юань потеряли в цене, российский рубль подорожал. На это утро: доллар - 2 рубля 80 копеек, евро - 3 рубля 1 копейка, за 10 юаней - 4 рубля 39 копеек, и 3 рубля 53 копейки стоят 100 российских.