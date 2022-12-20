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Курсы валют на 20 декабря: доллар продолжает расти

На торгах в понедельник российский рубль подешевел, евро, доллар и юань подорожали. Итак, американский доллар стоит 2 рубля 59 копеек, евро - 2,73. За 10 юаней дают 3 рубля 68 копеек. И 3,93 стоят 100 российских.

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