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Курсы валют на 20 февраля: какие валюты прибавили в цене

Российский рубль и китайский юань подешевели, доллар подорожал. Последние торги на бирже установили следующие курсы. Американский доллар стоит 2 рубля 81 копейку. Евро по Нацбанку 2,99. За 10 юаней просят 4,08, а за 100 российских 3 рубля 76 копеек.

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