Курсы валют на 20 июля: доллар и юань подешевели

На торгах во вторник российский рубль и евро подорожали, доллар и юань подешевели. Американская валюта стоит 2 рубля 52 копейки, евро – 2 рубля 57копеек. За 10 юаней дают 3 рубля 76 копеек, и 4 рубля 52 копейки стоят 100 российских.