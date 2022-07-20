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Курсы валют на 20 июля: доллар и юань подешевели

На торгах во вторник российский рубль и евро подорожали, доллар и юань подешевели. Американская валюта стоит 2 рубля 52 копейки, евро – 2 рубля 57копеек. За 10 юаней дают 3 рубля 76 копеек, и 4 рубля 52 копейки стоят 100 российских.

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