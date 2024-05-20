Курсы валют на 20 мая: доллар и китайский юань подешевели, российский рубль подорожал

Доллар и китайский юань подешевели, российский рубль подорожал.Американская валюта стоит 3 рубля 22 копейки. Евро по Нацбанку - 3,50. Десять юаней стоят 4 рубля 42 копейки, а 100 российских - 3 белорусских рубля 50 копеек.