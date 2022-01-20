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Курсы валют на 20 января
К итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже. Белорусский рубль ослаб к доллару и укрепился к евро и российскому рублю. Актуальные курсы по Нацбанку: доллар подорожал до 2 рублей 59 копеек. 2,94 стоит евро. За 100 российских дают 3,38 белорусских.
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