Курсы валют на 21 июня: доллар упал в цене по итогам торгов на валютной бирже

Актуальная информация о курсах валют. Доллар подешевел, китайский юань и российский рубль подорожали. Итак, американская валюта закрыла торги на отметке 3 рубля 3 копейки. Курс евро по Нацбанку - 3рубля 40 копеек. За десять юаней давали 4 рубля 21 копейку. А за сто российских 3,33 белорусского.