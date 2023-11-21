Курсы валют на 21 ноября: белорусский рубль укрепился к доллару

Белорусский рубль укрепился к доллару и ослаб к евро, юаню и российскому рублю. Итак, актуальные курсы по Нацбанку: доллар подешевел до 3 рублей 9 копеек. Евро стоит 3,38. За 10 юаней дают 4 рубля 29 копеек, а за 100 российских - 3,48.