Курсы валют на 21 октября: белорусский рубль укрепился к четырем основным валютам

Белорусский рубль укрепился к четырем основным валютам. Актуальные курсы на сегодня: доллар - 2 рубля 50 копеек, евро подешевел до 2,45. За десять юаней дают 3 рубля 45 копеек, а за сто российских 4,06 белорусских.