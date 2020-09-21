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Курсы валют на 21 сентября 2020 года

На прошедших накануне торгах доллар и российский рубль потеряли в цене, евро подорожал. И на это утро: доллар — 2 рубля 57 копеек, евро — 3 рубля 4 копейки, и 3 рубля 42 копейки стоят 100 российских.

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