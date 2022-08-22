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Курсы валют на 22 августа: доллар и евро подешевели

По итогам последних торгов на бирже российский рубль подорожал, а американская, европейская валюта и китайский юань подешевели.

Доллар стоит 2 рубля 55 копеек, евро - 2 рубля 56 копеек, за 10 юаней просят 3 рубля 71 копейку, а за сто российских - 4 рубля 29 копеек.


Фото: pixabay.com

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