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Курсы валют на 22 декабря 2020 года

Доллар и евро на торгах в понедельник подорожали, российский рубль подешевел. Итак, доллар стоит 2 рубля 53 копейки, евро - 3 рубля и 9 копеек. И 3 рубля 40 копеек стоят 100 российских.

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