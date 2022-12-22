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Курсы валют на 22 декабря: доллар и евро подорожали

На прошедших накануне торгах доллар, евро и юань подорожали, российский рубль потерял в цене.

На утро 22 декабря доллар стоит 2 рубля 69 копеек, евро 2,87, за 10 юаней дают 3 рубля 86 копеек и 3 рубля 83 копейки стоят 100 российских.

Фото:pixabay.com

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