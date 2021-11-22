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Курсы валют на 22 ноября

Белорусский рубль на торгах в пятницу укрепился к трем основным валютам. Доллар стоит 2 рубля 49 копеек, евро - 2 рубля 81 копейку, и 3 рубля 41 копейку стоят 100 российских.

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