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Курсы валют на 22 октября

На прошедших торгах рубль укрепился ко всем основным валютам. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 44 копейки. Евро 2 рубля 83 копейки. 3 рубля 43 копейки стоят 100 российских рублей.

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