Курсы валют на 22 октября 2020 года

На прошедших торгах рубль ослаб к доллару и укрепился к евро и российскому рублю. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 55 копеек. Евро 3 рубля 2 копейки. И 3 рубля 31 копейка стоят 100 российских рублей.