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Курсы валют на 22 сентября 2020 года

Рубль по итогам торгов окреп к российскому рублю и ослаб к доллару и евро. Итак, курс доллара сегодня - 2 рубля 58 копеек. Евро - 3 рубля 6 копеек. 3 рубля 40 копеек стоят 100 российских рублей.

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