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Курсы валют на 22 сентября

На прошедших торгах рубль ослаб ко всем основным валютам. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2,5 рубля, евро - 2 рубля 93 копейки. И 3 рубля 42 копейки стоят 100 российских рублей.

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