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Курсы валют на 23 августа

На прошедших торгах рубль окреп ко всем основным валютам. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 52 копейки. Евро 2 рубля 94 копейки. 3 рубля 39 копеек стоят 100 российских рублей.


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