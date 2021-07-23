Курсы валют на 23 июля

На прошедших торгах рубль укрепился к доллару и евро и ослаб к российскому рублю. Сегодня курс доллара по Нацбанку - 2 рубля 52 копейки, евро - 2 рубля 97 копеек. 3 рубля 41 копейка стоят 100 российских рублей.